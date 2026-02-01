Abu Rawwa, considerato il vero motore delle prediche estremiste in Italia, si trovava al centro di un sistema di raccolta fondi che alimentava Hamas. Le sue prediche, spesso di stampo radicale, venivano pronunciate in diverse parti del paese, mentre dietro le quinte gestiva il flusso di denaro per finanziare l’organizzazione palestinese. Gli inquirenti stanno seguendo da vicino questa rete, che si sarebbe avvalsa di un sistema ben strutturato per sostenere le attività di Hamas in Medio Oriente.

Le prediche pronunciate in Italia e il sistema di raccolta fondi della società che finanziava Hamas: Abu Rawwa era il vero motore dell’iniziativa «benefica». Sui social post contro Israele, considerato un cancro che sta fermando la diffusione dell’islam. È stato accolto come un eroe. Applausi, strette di mano, foto e ringraziamenti dal palco. Abu Rawwa, il braccio destro di Mohammad Hannoun - l’uomo che secondo l’inchiesta della Procura di Genova raccoglieva milioni di euro per Hamas - nei giorni scorsi era tra i protagonisti di un evento per la Palestina a Modena. Dopo la sua scarcerazione, nonostante resti indagato per finanziamento al terrorismo, lo sceicco - così lo chiamano i suoi seguaci - torna in pubblico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I sermoni estremisti dell’uomo di Hannoun

Approfondimenti su Hannoun Uomo

Uno studio dell’Università di Urbino evidenzia come l’algoritmo di Facebook penalizzi i contenuti della politica ufficiale, favorendo invece le voci degli estremisti antieuropei.

L'immagine pubblica di Albanese si deteriora, con un netto calo nei sondaggi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Hai capito gli amici di #Hannoun… #referendum #giustizia #hamas - facebook.com facebook