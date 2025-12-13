La Albanese crolla nei sondaggi Un’indagine sui suoi sermoni a scuola

L'immagine pubblica di Albanese si deteriora, con un netto calo nei sondaggi. Un'analisi delle sue lezioni scolastiche rivela una crescente diffidenza tra gli elettori, con un incremento del 16% di chi non si fida più di lei. La situazione ha portato FdI a richiedere un'interrogazione sulle modalità delle sue lezioni.

La stellina pro Pal è già offuscata: cresce del 16% la quota di elettori che diffidano di lei. Interrogazione Fdi sulle lezioni. Il 41% degli italiani non ha fiducia in Francesca Albanese e solo il 17% si esprime a favore della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati. È quanto emerge dal sondaggio Youtrend pubblicato ieri. Un focus singolare, visto che non si tratta di un politico ma di un personaggio mediatico, ultimamente al centro di numerose polemiche e dibattiti. Laverita.info

