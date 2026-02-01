I giovani italiani stanno accumulando ricchezze: oggi possiedono 280 miliardi di euro. Anche se rappresentano solo il 21% della clientela privata, sono destinati a prendere il comando nelle gestione patrimoniale nei prossimi anni. La loro crescita economica e le nuove generazioni cambiano il panorama finanziario del paese.

Oggi i giovani rappresentano soltanto il 21% della clientela private, ma saranno loro a guidare la gestione del patrimonio nei prossimi anni. La ricchezza italiana sta cambiando volto: quella nelle mani delle nuove generazioni ammonta già a 280 miliardi di euro, su un totale di 1.370 miliardi di masse gestite dal private banking a livello nazionale. Ma la cifra è destinata a aumentare grazie al passaggio generazionale. Lo conferma il rapporto presentato al Training Innovation Hub di Banca Generali, decima edizione dell’Osservatorio Private Banking realizzato dalla Liuc Business School insieme alla banca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I giovani sono i nuovi ricchi: hanno 280 miliardi

