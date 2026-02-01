I Giochi Olimpici di Rogoredo

Questa mattina si sono tenuti i Giochi Olimpici di Rogoredo, un evento che ha attirato molti spettatori. Tra il pubblico c’erano bambini e adulti, tutti curiosi di vedere le competizioni. La piazza si è riempita di colori e di energia, mentre gli atleti si sfidavano in diverse discipline. La manifestazione ha portato un po’ di festa nel quartiere, anche se molti si chiedono cosa resterà di questa giornata tra le strade di Milano.

Sono combattuto tra due immagini che non stanno ferme: il bosco di Rogoredo e le Olimpiadi di Milano-Cortina. All'inizio sembrano due partite diverse, giocate su campi lontani. Poi ti accorgi che accadono insieme, nello stesso tempo, nella stessa città, nello stesso Paese. E che la nostra vita è esattamente questo: attraversare questioni che ci piombano addosso contemporaneamente e che non fanno a pugni tra loro, ma con noi. Milano si prepara alle Olimpiadi come già si preparò all'Expo del 2015: lucida, verticale, scintillante. Turisti a frotte, Pil che sale, valori immobiliari in crescita, promesse di futuro.

