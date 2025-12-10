Così ti svuotano il conto Nuova truffa in Italia succede in autostrada | come difendersi

Una nuova truffa digitale sta mettendo in allerta gli automobilisti italiani sulle autostrade. Questa insidiosa frode, che sfrutta tecniche ingannevoli, può portare al furto di denaro dai conti bancari dei cittadini. È importante conoscere i rischi e le strategie per proteggersi da questa minaccia emergente, sempre più diffusa nelle strade e nelle tasche degli utenti.

Da qualche settimana sulle autostrade italiane circola una nuova insidiosa minaccia digitale, capace di colpire chiunque si trovi con un telefono in tasca. È la truffa del cosiddetto “pedaggio fantasma”, un raggiro che sta crescendo rapidamente e che sfrutta l’apparente autorevolezza di un mittente familiare per molti automobilisti. L’allarme arriva proprio mentre il traffico invernale aumenta, e con esso le possibilità che un semplice sms possa trasformarsi in un pericoloso tranello. Il messaggio incriminato appare sul display con una formula secca e perentoria: “Autostrade per l’Italia, risulta un pedaggio non pagato”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

