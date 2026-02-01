I dieci anni dal Family Day che riempì il Circo Massimo | cosa resta di quella piazza

Sono passati dieci anni dal Family Day al Circo Massimo. Quel giorno, due milioni di persone si sono radunate in piazza per esprimere le loro opinioni su temi legati alla famiglia. Da allora, molto è cambiato, ma quella manifestazione resta un ricordo forte per molti e un punto di riferimento nel dibattito pubblico italiano.

Lo scorso trenta gennaio sono passati esattamente dieci anni dal Family Day, l’imponente manifestazione che ha visto riempire il Circo Massimo di Roma di due milioni di persone, tra movimenti, giovani, anziani, famiglie, attivisti e semplici cittadini. È stata una data storica per l’attivismo cattolico in Italia, anche se le istanze portate avanti da quella piazza vanno aldilà della confessione religiosa (erano presenti diverse delegazioni di altre religioni e confessioni), ma è stata forse l’ultima significativa mobilitazione di quel popolo che fa riferimento a determinati valori. Il contesto del Family Day. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I dieci anni dal Family Day che riempì il Circo Massimo: cosa resta di quella piazza Approfondimenti su Family Day Roma David Bowie, dieci anni senza il Duca Bianco: di cosa è morto e perché Blackstar resta un testamento Sono passati dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, artista britannico noto per il suo stile innovativo e la sua influenza nel mondo della musica. Dieci anni senza Valeria Solesin: cosa successe quella notte al Bataclan La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Family Day Roma Argomenti discussi: Storie per tutti. Dieci storie accessibili per festeggiare i dieci anni del progetto di Accaparlante - Centro Documentazione Handicap — Azienda USL di Bologna; Coltiviamo Agricoltura Sociale, in 10 anni dal bando di Confagricoltura oltre 1,2 milioni; Dieci anni senza Giulio Regeni; Coltiviamo agricoltura sociale, dieci anni nel segno dell’inclusione. Dieci anni dalla scomparsa di Regeni, Mattarella: No a compromessi su verità e giustiziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Dieci anni dalla scomparsa di Regeni, Mattarella: No a compromessi su verità e giustizia ... tg24.sky.it Harry Potter, a dieci anni di distanza arriva una svolta che farà discutere i fanA dieci anni dall’ultima grande espansione narrativa, l’universo di Harry Potter cambia ancora (dividendo i fan). bestmovie.it 10 anni fa il FAMILY DAY Il 30 gennaio 2016, due milioni di persone riempivano il Circo Massimo per dire sì alla Vita, alla Famiglia e alla Libertà Educativa. Da quella piazza è nato un percorso che ha cambiato il dibattito pubblico: dalle battaglie contro il D - facebook.com facebook RT @FamilyDayDNF: Un valore speciale acquistano oggi le parole del #Papa mentre è vivo il dibattito su #FineVita, con il rischio di legaliz… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.