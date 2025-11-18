La voce sul matrimonio segreto di Malgioglio e Maria Schneider

“Sono stato innamorato di Maria Schneider. Non l’ho mai detto, ma probabilmente sarebbe stata la donna della mia vita.”. Così Cristiano Malgioglio racconta a “Verissimo” in onda qualche anno fa, il suo amore mai dichiarato per la bellissima ma sfortunata attrice di ‘Ultimo Tango a Parigi’. “Forse è stato un amore platonico. Ogni volta che ci vedevamo io tremavo sempre”, continua Malgiolgio, che, riguardo alla sua scomparsa, avvenuta nel 2011 a causa di un brutto male, confida: “Quando è venuta a mancare per me è stato un dolore atroce, come perdere una sorella, un’amica”. Maria – aggiunge – ha sofferto troppo nella vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La voce sul matrimonio segreto di Malgioglio e Maria Schneider

