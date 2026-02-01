HBO ha annunciato che la serie tv di Harry Potter arriverà all’inizio del 2027. Casey Bloys, uno dei responsabili della piattaforma, ha confermato che il progetto uscirà tra circa tre anni, senza specificare ulteriori dettagli. I fan devono ancora aspettare, ma ora sanno quando potranno vedere l’attesa novità sul piccolo schermo.

HBO ha ristretto la finestra di lancio per l’atteso adattamento televisivo della saga di Harry Potter. Casey Bloys, CEO di HBO e Max Content, ha confermato in un’intervista a Deadline che la serie farà il suo debutto ufficiale all’ inizio del 2027. Sebbene non siano stati ancora indicati i mesi esatti, la produzione sta procedendo spedita nel Regno Unito, consolidando i piani per quello che si preannuncia come l’evento televisivo del decennio. Il cast principale è già impegnato sul set dalla scorsa estate: Dominic McLaughlin interpreterà Harry Potter, affiancato da Alastair Stout (Ron Weasley) e Arabella Stanton (Hermione Granger). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Harry Potter su HBO | Casey Bloys conferma la finestra d’uscita per l’inizio del 2027

HBO sposta al 2027 la data di debutto della serie tv tratta dai libri di J.

La serie TV di Harry Potter di HBO ha finalmente una data di uscita.

