Gubbio sconfitto a Bra E la strada ora è in salita

Questa sera il Gubbio perde 1-0 a Bra. La partita si decide nel finale con un gol di Milani al 44’. I padroni di casa portano a casa i tre punti e complicano la corsa degli ospiti, che non riescono a trovare il pareggio fino all’ultimo minuto. La squadra di Gubbio ha provato a reagire, ma ha incontrato una difesa compatta e un portiere che ha respinto ogni tentativo. Ora, per il Gubbio, la strada si fa in salita.

BRA 1 GUBBIO 0 BRA (3-5-2): Renzetti; De Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Maressa (st 39' Lia), Campedelli, Brambilla (st 44' Tuzza), Lionetti, Milani (st 39' Armstrong); Baldini (st 44' Capac), Sinani. All. Nisticò GUBBIO (4-3-1-2): Krapikas; Zallu (st 25' Podda), Signorini (st 33' Baroncelli), Di Bitonto, Murru; Saber, Rosaia, Costa (st 12' Fazzi); Di Massimo (st 12' Mastropietro); Ghirardello (st 12' Minta), La Mantia. All. Di Carlo Arbitro: Cappai di Cagliari (Daghetta-Mazza) Marcatori: pt 35' Sinani Note: corner 4-1; ammoniti: Saber; recupero: pt 3'; st 6'. GUBBIO - Non ci voleva. Il Gubbio torna sconfitto dalla trasferta di Sestri Levante contro il Bra interrompendo la striscia di tre risultati utili consecutivi, perdendo contatto con la zona playoff e vedendo invece avvicinarsi quella playout.

