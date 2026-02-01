Guarda si stanno infiltrando | il momento in cui un gruppo vestito di nero e armato di bastoni si unisce al corteo pacifico a Torino

Un corteo pacifico a Torino si trasforma in scena di tensione quando un gruppo vestito di nero e armato di bastoni si unisce ai manifestanti. Alcuni partecipanti registrano il momento, dicendo: “Guarda, si infiltrano”. La situazione degenera, con scontri che scoppiano tra i presenti, mentre le forze dell’ordine cercano di contenere i caos.

“Guarda, si infiltrano”. In un video che circola sui social alcuni manifestanti presenti alla manifestazione di Torino a sostegno di Askatasuna, iniziato come pacifico e poi degenerato in scontri, immortalano il momento in cui un gruppo vestito di nero e armato di bastoni si immette nel corteo. “Ecco il momento in cui un gruppo armato di bastoni e mascherato si infiltra in un corteo di pù di 50mila persone che da tre ore marci pacificamente per la città”, si legge nella didascalia della clip. Nel video una voce in sottofondo spiega che il gruppo si è “infiltrato” in quel momento mentre qualcuno dal gruppo stesso urla “no foto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

