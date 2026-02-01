Guarda Manchester City vs Chelsea nella WSL – Live streaming

Questa sera si gioca una semifinale importante tra Manchester City Women e Chelsea Women nella WSL. La partita si può seguire in diretta streaming, con tutti i dettagli su come vederla disponibili in questa guida.

Sito inglese: Guarda oggi Manchester City Women vs Chelsea Women nella WSL, con tutti i dettagli della trasmissione della semifinale proprio qui in questa guida. Con il Manchester City comodamente in testa alla Super League femminile, questa è una partita da vincere per il Chelsea se vuole mantenere vive le speranze di titolo. Questo scontro tra pesi massimi si svolgerà all’Etihad Stadium, con la boyband The Wanted 2.0 che si esibirà prima del calcio d’inizio. Sarebbe una vittoria decisiva sui campioni del Manchester City, che non ha mostrato segni di rallentamento in campionato in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

