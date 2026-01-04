Manchester City-Chelsea | dove vederla in streaming gratis live

Scopri dove seguire in streaming gratuito e in diretta il match tra Manchester City e Chelsea. Un incontro che si svolge in un momento di cambiamenti per entrambe le squadre, con particolare attenzione alla situazione dei Blues. Informazioni chiare e aggiornate per gli appassionati che desiderano seguire l’evento senza costi o complicazioni.

C'è un prima e un dopo, e Stamford Bridge lo sa bene. Manchester City-Chelsea arriva nel momento esatto in cui le certezze si rompono, soprattutto sponda Blues. All'Etihad non è solo una partita di vertice: è un test di stabilità, identità e nervi. Da una parte una macchina rodata che non perde colpi, dall'altra una squadra in transizione, scossa dall'addio in panchina e chiamata a reagire subito. Etihad, scenario da titolo. Il big match della 20ª giornata di Premier League si gioca domenica 4 gennaio 2026 alle 18:30 all' Etihad Stadium. Il Manchester City arriva da un pareggio a reti bianche con il Sunderland, ma il quadro generale resta solidissimo: nove risultati utili consecutivi, attacco tra i più prolifici del campionato e una difesa che regge come poche.

