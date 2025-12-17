Si è concluso l’11 dicembre il ciclo 2025 dei Corsi di Primo Soccorso e BLSD a Goro, organizzati dal Comune in collaborazione con l’Azienda Usl di Ferrara. L’iniziativa ha coinvolto 260 cittadini, formandoli su tecniche fondamentali per intervenire in emergenze sanitarie e contribuire alla sicurezza della comunità locale.

© Ilrestodelcarlino.it - Goro cardioprotetta: 260 cittadini formati

GORO Si è concluso ufficialmente l’11 dicembre, presso la sala consiliare, il ciclo 2025 dei Corsi di Primo Soccorso e BLSD (Basic Life Support & Defibrillation), organizzati dal Comune di Goro in collaborazione con l’Azienda Usl di Ferrara. Un’edizione che conferma Goro come un’eccellenza regionale per la cultura del primo soccorso, dettata non solo dai numeri, ma dalla necessità di un territorio che sa di dover contare sulle proprie forze. Il sindaco Marika Bugnoli, che ha partecipato al corso in prima persona insieme al vicesindaco Thomas Turolla, si è detta orgogliosa della risposta dei cittadini: vedere così tante persone mettersi in gioco, non per obbligo ma per senso civico e protezione verso il prossimo, è la dimostrazione che Goro è una comunità unita e solidale, dove la priorità resta garantire la sicurezza di tutti attraverso strumenti e formazione adeguata. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Villaggio cardioprotetto: un defibrillatore davanti alla farmacia Brunori e un gruppo di cittadini formati per intervenire

Leggi anche: Digitale, Umbria "campione" di integrazione: formati oltre 33mila cittadini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Goro cardioprotetta: 260 cittadini formati - Successo per il ciclo di corsi di primo soccorso, un defibrillatore è stato posizionato strategicamente anche nella Sacca ... msn.com