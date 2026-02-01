Grottaglie | due ragazzi accoltellati nella zona del luna park Indaga la polizia

Due giovani sono finiti in ospedale dopo una rissa al luna park di Grottaglie durante la festa di San Ciro. I protagonisti sono due ragazzi di 20 e 22 anni che si sono affrontati tra le giostre. A un certo punto, uno di loro ha estratto un coltello e ha colpito l’altro, che ora si trova in prognosi riservata. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato il litigio e se ci sono altri coinvolti.

Festa di San Ciro, giostre a Grottaglie. Nella zona del luna park, ieri sera, un litigio. Una rissa al culmine della quale qualcuno ha accoltellato un ragazzo di 20 anni. Tentando di fare da paciere (secondo ricostruzioni) è stato accoltellato anche un 16enne. I due giovanissimi sono stati trasportati all’ospedale, in condizioni non gravi. Indaga la polizia. L'articolo Grottaglie: due ragazzi accoltellati nella zona del luna park Indaga la polizia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Grottaglie: due ragazzi accoltellati nella zona del luna park Indaga la polizia Approfondimenti su Grottaglie LunaPark Giovane aggredito, caos nella zona della movida: indaga la polizia Nella notte di sabato 3 gennaio, nel centro di Brindisi, si è verificata un’aggressione che ha coinvolto un giovane. “Faccetta nera” nella playlist del Luna Park, proteste a Sanremo Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Grottaglie LunaPark Argomenti discussi: Rissa durante la festa patronale, accoltellati due ragazzi. Rissa al luna park nel Tarantino, accoltellati due giovani tra la follaMomenti di tensione nella tarda serata di ieri a Grottaglie, nel Tarantino, dove due giovani sono stati accoltellati durante una rissa scoppiata nell'area del luna park allestito per i festeggiamenti ... ansa.it Due ragazzi accoltellati durante una festa patronale nel Tarantino: è caccia ai responsabiliNon sono in pericolo di vita. La vicenda a Grottaglie: uno dei feriti è minorenne ... msn.com Grottaglie, rissa alla festa patronale di San Ciro: due ragazzi accoltellati, uno ha 16 anni x.com GROTTAGLIE - Convocazione urgente della III Commissione consiliare. Al centro il futuro della sede che accoglie 32 ragazzi con disabilità e il confronto tra gara pubblica e co-progettazione - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.