Grottaglie | due ragazzi accoltellati nella zona del luna park Indaga la polizia

Festa di San Ciro, giostre a Grottaglie. Nella zona del luna park, ieri sera, un litigio. Una rissa al culmine della quale qualcuno ha accoltellato un ragazzo di 20 anni. Tentando di fare da paciere (secondo ricostruzioni) è stato accoltellato anche un 16enne. I due giovanissimi sono stati trasportati all’ospedale, in condizioni non gravi. Indaga la polizia.         L'articolo Grottaglie: due ragazzi accoltellati nella zona del luna park Indaga la polizia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

