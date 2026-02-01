Questa mattina il Grosseto scende in campo a Camaiore senza Gerardini e Benedetti, due assenze pesanti. La squadra di mister Turi aspetta i biancorossi con il mercoledì alle 13,40. La partita si preannuncia difficile, soprattutto per le assenze che possono fare la differenza.

Senza gli infortunati Gerardini e Benedetti, due assenze pesanti, il Grosseto oggi, inizio alle 13,40, scenderà in campo nello stadio comunale di Camaiore per affrontare la squadra locale di mister Turi. "Una gara che si presenta assai complicata – afferma mister Indiani in sede di presentazione del match – perché i locali stanno viaggiando in acque non sicure e cercheranno la vittoria anche se fino a questo momento loro sembrano essere più squadra da trasferta con due attaccanti bravi, come dimostrano le loro vittorie grazie alle micidiali ripartenze, mentre in casa fanno fatica. Noi, comunque, cercheremo di impsotare la gara secondo I nostri dettami e di dominarla dall’inizio: se poi padroni di casa ce lo impediranno vorrà dire che sono stati più bravi di noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifone, monito di Indiani: "A Camaiore gara difficile"

Approfondimenti su Camaiore Grosseto

Il Grifone, avversario del Cannara, si presenta come una squadra determinata, nonostante le sette sconfitte consecutive.

L'allenatore Indiani del Grifone sottolinea l'importanza di ogni singola partita, affermando che la squadra è

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Camaiore Grosseto

Argomenti discussi: Grifone, monito di Indiani: A Camaiore gara difficile; Grifone, monito di Indiani: Attenzione al Cannara; Serie b. Bsc Big Mat, il roster ’rosa’ si rinforza con Flavia Carletti; Serie c femminile. Una Gea tutta cuore e tecnica. Montecatini si deve arrendere.

Grifone, monito di Indiani: A Camaiore gara difficileL’allenatore biancorosso, che vuole allungare in classifica, teme però la necessità dei versiliesi di fare punti. lanazione.it

Grifone, monito di Indiani: Attenzione al CannaraIl mister biancorosso ai suoi: Il fatto che arrivino da sette sconfitte consecutive è un avversario assai pericoloso. msn.com

GENOANO D’ADOZIONE. E’ a tutti gli effetti un genoano d’adozione; Daniele De Rossi. De Rossi condottiero di un Genoa al tredicesimo posto in classifica, a quota 23, a braccetto con Cremonese, Parma e Torino. Grifone a 6 punti dal terzultimo gradino; Grifo - facebook.com facebook