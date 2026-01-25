Grifone monito di Indiani | Attenzione al Cannara

Il Grifone, avversario del Cannara, si presenta come una squadra determinata, nonostante le sette sconfitte consecutive. I recenti acquisti di mercato evidenziano la volontà di non arrendersi e di lottare fino alla fine per la salvezza. È importante considerare questa fase come un momento di attenzione e rispetto, poiché ogni partita può offrire opportunità e sfide imprevedibili.

"Proprio perchè vengono da sette sconfitte consecutive è un avversario assai pericoloso, e i nuovi arrivi del mercato dimostrano che non hanno alcuna intenzione di mollare e che credono sempre nella salvezza. Tuttavia il risultato finale dipende soltanto da noi". L’allenatore Paolo Indiani presenta in questo modo il " testa-coda " tra Grosseto (50) e Cannara (11) gara valevole per la quarta giornata del girone di ritorno con inizio alle 14,30 allo stadio "Zecchini". "Sarà una gara difficile come tutte le altre - prosegue il tecnico di Certaldo che ricorda anche l’esperienza simile nello scorso campionato nella gara tra Livorno e Fezzanese - e non dobbiamo sottovalutare nessuno perché, finché la matematica non sarà dalla nostra parte, noi dobbiamo andare avanti a testa bassa, con i piedi per terra, lavorare ed arrivare il più presto possibile ad avere la matematica dalla nostra parte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

