Marin Jelenic fermato a Desenzano il killer del capotreno | le sue prime sconcertanti parole

Marin Jelenic, sospettato del tragico episodio che ha coinvolto il capotreno Alessandro Ambrosio, è stato fermato a Desenzano del Garda. Durante il suo arresto, ha dichiarato di essere consapevole di essere ricercato, ma senza specificare i motivi. La vicenda, che ha suscitato grande attenzione, si inserisce in un contesto di indagini in corso per chiarire le circostanze dell'aggressione avvenuta a Bologna.

"So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa". E' quello che avrebbe detto, al momento del fermo, agli agenti della polizia di Desenzano del Garda, nel Bresciano, Marin Jelenic - e non Jelenik -, il croato di 36 anni ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome ieri sera nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna. Jelenic, che non sapeva con precisione il perché lo stessero cercando, è apparso confuso. Da quanto finora si è potuto ricostruire avrebbe trascorso la nottata in un dormitorio per senzatetto a Milano, in zona Niguarda.

