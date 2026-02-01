Carmine Parlato si presenta con il volto serio dopo la sconfitta alla sua prima sulla panchina della Spal. Il tecnico napoletano ammette il rammarico per il risultato, ma assicura che la squadra non si lascerà abbattere e continuerà a lavorare con determinazione per raggiungere la promozione in campionato.

Non è stato il debutto che sognava quello di Carmine Parlato sulla panchina della Spal. Il tecnico napoletano mastica amaro, ma è convinto di poter centrare l’obiettivo promozione in campionato. "È stata una finale che i ragazzi hanno preparato molto bene in pochi giorni, che abbiamo perso per un errore di disattenzione – commenta –. La prestazione comunque è stata positiva sotto il profilo mentale e fisico, poi ci sono alcuni dettagli che dovremo correggere. Complimenti al Nibbiano Valtidone, però guardiamo avanti: ingoiamo il boccone amaro e iniziamo a pensare alla Comacchiese. Abbiamo le potenzialità per fare meglio di oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Grande rammarico, ma sapremo reagire"

