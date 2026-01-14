Retribuzioni l’esperta | Da 7 giugno Direttiva su trasparenza ma non sapremo stipendio colleghi
Dal 7 giugno entra in vigore una nuova direttiva sulla trasparenza salariale, che mira a promuovere maggiore equilibrio retributivo. Tuttavia, resta ancora da chiarire se i lavoratori avranno effettivamente accesso alle informazioni sugli stipendi dei colleghi. Questa novità solleva interrogativi sulla reale possibilità di ridurre le disuguaglianze salariali e sulla gestione delle informazioni in ambito lavorativo.
(Adnkronos) – Davvero dal 7 giugno potremo conoscere lo stipendio del nostro collega? Da tempo si parla della possibilità per i lavoratori di conoscere lo stipendio dei propri colleghi al fine di ridurre le diseguaglianze retributive. L’Europa ha confermato la data del 7 giugno, entro la quale dovrà essere recepita la direttiva Ue 2023970 sulla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
