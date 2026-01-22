oscar 2026 tutte le nomination e la data della cerimonia

Le nomination degli Oscar 2026 sono state annunciate, segnando l’attesa 98ª edizione degli Academy Awards. La cerimonia si terrà prossimamente, confermando il ruolo di uno degli appuntamenti più importanti nel panorama cinematografico internazionale. In questa fase, si conoscono i film e i talenti candidati, offrendo uno sguardo sulle tendenze e le eccellenze del cinema dell’anno.

Gli Oscar 2026 entrano nel vivo con la pubblicazione ufficiale delle nomination della 98ª edizione degli Academy Awards. La cerimonia si terrà domenica 15 marzo 2026 al Dolby Theatre at Ovation Hollywood e celebrerà i film usciti nel 2025. Quest’anno la lista dei candidati mescola grandi produzioni e titoli più autoriali, con alcune sorprese che stanno già facendo discutere: dalle performance attoriali “pesanti” (Chalamet, DiCaprio, Emma Stone) ai film che si impongono trasversalmente nelle categorie principali e tecniche. Quando sono gli Oscar 2026: data, luogo e tappe chiave. Data cerimonia: domenica 15 marzo 2026. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

OSCARS 2026 | NOMINACIONES PREDICCIONES

Oscar 2026, tutte le nomination: record di candidature per Sinners, DiCaprio sfida ancora Chalamet. Kate Hudson e Emma Stone in lizza come migliore attriceI vincitori saranno annunciati nella cerimonia di premiazione che si terrà il 15 marzo. Il film all black zeppo di vampiri e di musica del diavolo in Italia non era stato molto calcolato in sala a mag ... ilfattoquotidiano.it

Oscar 2026, dominano le nomination I peccatori e Una battaglia dopo l'altra. Tutte le candidatureAl centro della corsa anche il duello tra Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, protagonisti assoluti di un’edizione ricchissima e molto competitiva ... vanityfair.it

