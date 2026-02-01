Graffignana ragazza di 18 anni travolta da un’auto sulla provinciale | portata in ospedale con le gambe fratturate

Una ragazza di 18 anni è stata investita questa mattina sulla provinciale a Graffignana. È stata subito portata in ospedale con entrambe le gambe fratturate. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma secondo le prime ricostruzioni l’auto l’ha investita mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.

Graffignana (Lodi), 1 febbraio 2026 – Investimento pedonale sulla provinciale, fratture per una ragazza di 18 anni. Sotto choc la conducente. L'incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, sabato 1 febbraio 2026, intorno alle 21.40, lungo la strada provinciale 19, nel territorio comunale di Graffignana. Una ragazza di 18 anni, residente nel paese, è stata la investita mentre attraversava la carreggiata. Secondo i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Lodi, il fatto sarebbe avvenuto in un tratto poco illuminato e privo di strisce pedonali. Al volante una donna pavese . Alla guida del veicolo coinvolto c'era una donna di 53 anni, residente nel Pavese, rimasta sotto choc per l'accaduto.

