Giulio Scarpati chi è la moglie Nora Venturini e mamma dei figli Edoardo e Lucia e cosa fanno nella vita

Giulio Scarpati è sposato con Nora Venturini dal 1981. Lei è regista teatrale e scrittrice. La coppia ha due figli: Edoardo, nato nel 1988, e Lucia, nata nel 1994. La famiglia vive tra il lavoro e la vita privata, senza grandi clamori.

Giulio Scarpati è  sposato dal 1981 con Nora Venturini, regista teatrale e scrittrice, e insieme hanno  due figli: Edoardo, nato nel 1988, e  Lucia, nata nel 1994. Ad unirli è stata proprio la  passione per il teatro e la scrittura, che ha contribuito a mantenere saldo il loro legame nel tempo. Difatti, Nora è autrice di romanzi noir di successo, mentre Giulio alterna teatro, cinema e televisione. Nora Venturini  è registra teatrale, sceneggiatrice e scrittrice, con quattro romanzi noir dedicati alla tassista detective romana Debora Camilli. Ha firmato come sceneggiatrice molte serie televisive Rai e Mediaset, e il tv movie "L'uomo della Carità" sulla vita di don Di Liegro, interpretato da Giulio.

