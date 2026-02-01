Giorgia Meloni visita gli agenti? Il post fa numeri senza precedenti

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pubblicato un post su Instagram che sta facendo parlare di sé. In poche ore, il messaggio ha totalizzato numeri record, senza precedenti per un suo contenuto. L’immagine ha suscitato curiosità e ha acceso discussioni tra gli utenti, diventando uno dei temi più commentati sui social.

Un post su Instagram pubblicato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto un risultato clamoroso: secondo un’elaborazione dati di Arcadiacom.it, il contenuto che racconta la visita della premier agli agenti feriti negli scontri di Torino ha totalizzato oltre 100mila interazioni in un’ora. Cifre pazzesche, insomma. La "prima fotografia" della reazione del pubblico arriva mentre in Italia monta lo sdegno per i fatti della vigilia, per il brutale pestaggio di uno degli agenti, preso a calci in faccia e martellate. Ed è in questo contesto che è arrivata la visita di Meloni all’ospedale Le Molinette, visita che la leader FdI ha raccontato in un carosello su Instagram. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni visita gli agenti? Il post fa numeri senza precedenti Approfondimenti su Giorgia Meloni Askatasuna, Meloni fa visita a militari a Torino: “E’ tentato omicidio contro gli agenti, magistrati non esitino” La visita della premier Meloni a Torino si è svolta in un clima teso. Giorgia Meloni fa l'albero di Natale con la figlia Ginevra nel giorno dell'Immacolata. Il dolcissimo post La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: La visita di Giorgia Meloni; Frana Niscemi, la visita della premier Giorgia Meloni. VIDEO; Giorgia Meloni a Niscemi dopo la frana; Niscemi, questa mattina la visita della premier Giorgia Meloni - Autore: Maria Genuardi | Attualità. La premier in visita ai militari feriti: «Vi porto la solidarietà di tutti gli italiani»La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Torino gli agenti e i militari coinvolti negli scontri di ieri nel corteo pro Askatasuna. Una visita di rata 10 minuti ai due agenti delle ... famigliacristiana.it Scontri di Torino, Giorgia Meloni visita l’agente Alessandro Calista in ospedale: è un tentato omicidioPescara. Giorgia Meloni in ospedale dai poliziotti feriti durante gli scontri a Torino. Il presidente del Consiglio ha visitato questa ... marsicalive.it Giorgia Meloni è arrivata questa mattina a Torino dove ha fatto una breve visita all’ospedale Molinette, nel quale sono ricoverati Alessandro Calista, 29 anni, l’agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova aggredito ieri da un gruppo di dimostranti n - facebook.com facebook Grazie Presidente, con quel gesto, con quella stretta di mano hai rappresentato tutti noi accanto ai nostri uomini migliori, accanto alle forze dell’ordine, hai rappresentato l’Italia che non cede alla violenza per avere voce. Grazie Giorgia Meloni! x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.