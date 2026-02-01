Giffoni Sei Casali in festa per i 100 anni di Antonio Bottiglieri

Oggi Giffoni Sei Casali si ferma per una grande festa. Antonio Bottiglieri, conosciuto come Totonno, ha spento 100 candeline. La comunità si riunisce per celebrare questo traguardo speciale e condividere momenti di allegria.

Per l'occasione il sindaco Francesco Munno ha consegnato una targa - ricordo in occasione dell'importante traguardo di vita raggiunto Grande festa, oggi, a Giffoni Sei Casali dove il signore Antonio Bottiglieri (detto Totonno) ha spento le sue 100 candeline. Per l'occasione il sindaco Francesco Munno ha consegnato una targa - ricordo in occasione dell'importante traguardo di vita raggiunto. E l'amico Massimiliano scrive sui social: “Antonio, per tutti Totonno, è simbolo di amicizia, tradizione, socialità, allegria. Un pezzo di storia da raccontare; un pezzo di storia da festeggiare.🔗 Leggi su Salernotoday.it

