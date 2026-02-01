La figura di Fregni Nagler si inserisce in un quadro di riflessione sulle immagini e sulla società contemporanea. L’artista mette in discussione la nostra percezione del mondo, creando opere che sembrano più una catastrofe post-umana che una semplice rappresentazione visiva. Le sue creazioni mostrano scenari disturbanti, dove l’umano si dissolve in un’immagine che sembra già dimenticata, come se il nostro rapporto con la realtà fosse ormai irrimediabilmente compromesso. Nagler non offre risposte, ma ci invita a osservare con attenzione quello che spesso ignoriamo: il senso di un

Chissà cosa avrebbe detto l’aristocratico (per allure) Ernst Jünger, algido pluriferito di guerra, del «mito d’oggi» della generazione Zeta, che catatonica «condivide» sbilicamenti da edifici in costruzione e contromano a centottanta in autostrada. Nel 1931 così commentava una raccolta di immagini catastrofiche, Il momento pericoloso: «i vincitori sono quelli che passarono attraverso la scuola del pericolo come una salamandra (.) rendendo evidente come il pericolo appaia quale un’altra faccia del nostro ordine». Anticipando le tesi di pochi anni dopo sull’uomo nuovo fortificato dal dolore, proiettile vivente dell’autocrate di turno, ma anche decostruendo la scuola del pericolo come stimmate dello Übermensch sottratto a ogni regola. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Fregni Nagler, catastrofe post-umana post-fotografica

