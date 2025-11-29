Nome e cognome: Linda Fregni Nagler Luogo e anno di nascita: Stoccolma 1976 Gallerie di riferimento e contatti social: Galleria Monica De Cardenas, Milano Vistamare, Pescara-Milano IG: lindafregninagler Intervista. Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola Quando un’immagine smette di essere documento e comincia a essere presenza? Non so risponderti in generale, ma nel mio studio accade quando mi resta in testa, viene estratta dalla sua scatola, viene appesa, inizia a guardarmi, e io inizio a riferirmi a lei con un nomignolo, allora capisco che ha una sua forza, un potere, e deve essere vista da altre persone. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il vagare di un'immagine e i materiali della storia per Linda Fregni Nagler