Frattesi Juve Pedullà chiarisce | Si fa ad una sola condizione l’Inter è stata chiara con i bianconeri!

Andrea Frattesi, centrocampista dell’Inter, è al centro delle discussioni di mercato tra Juve e altre squadre. Pedullà ha fornito chiarimenti sulle condizioni del trasferimento, sottolineando che l’accordo si realizza solo sotto specifiche circostanze e che l’Inter ha comunicato chiaramente le proprie posizioni ai bianconeri. Questa situazione evidenzia l’importanza di rispettare le condizioni stabilite nel percorso di trattativa tra le parti coinvolte.

Inter News 24 . Le parole del giornalista. L’interesse della Juventus per Davide Frattesi non è più un segreto di pulcinella. La dinamica mezzala dell’ Inter, che sta faticando a trovare continuità nell’undici titolare, riflette sul proprio futuro per non perdere il treno della Nazionale in vista dei delicati playoff mondiali. A fare chiarezza sulla fattibilità economica e tecnica dell’operazione è intervenuto Alfredo Pedullà attraverso le colonne del sito di Sportitalia. Il giornalista spiega che, sebbene l’ex Sassuolo sia un incursore col vizio del gol e non esattamente il profilo di regista che manca ai bianconeri, la trattativa resta estremamente complessa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Juve, Pedullà chiarisce: «Si fa ad una sola condizione, l’Inter è stata chiara con i bianconeri!» Leggi anche: Perin al Genoa a una sola condizione posta dalla Juve: una mossa che può beffare Inter e Napoli Leggi anche: Frattesi saluta l’Inter: c’è una sola via d’uscita (e non è la Juve) | CM.IT Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calciomercato Inter Pedullà | Frattesi per Thuram è fantasia e vi spiego perché! Su Muharemovic…. Muharemovic Inter, Romano chiarisce: niente movimenti a gennaio e pista Frattesi Juve ancora distante - Muharemovic Inter, Romano spegne le voci: i nerazzurri aspettano l’estate e il discorso Frattesi Juve è prematuro Il nome di Tarik Muharemovic continua a essere al centro delle voci di mercato, soprat ... calcionews24.com

Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose - dei primi contatti esplorativi tra la dirigenza juventina e chi cura gli interessi di Davide Frattesi: il ... tuttosport.com

Chiellini: "Di Frattesi non parlo, Thuram resta alla Juve. Elkann e Yildiz, tutto chiaro" - Nel pre partita della sfida contro il Bologna (qui la diretta testuale del match), il dirigente della Juve Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Dazn, dove ha parlato delle voci di mercato ... tuttosport.com

"Frattesi lo vuole la Juve, è perfetto per qualsiasi squadra", così Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, a Tuttosport Poi ha spiegato perché non si è concretizzato due anni fa il trasferimento di Berardi in bianconero #Juventus #Frattesi #Berardi #Carnevali - facebook.com facebook

"Frattesi lo vuole la Juve, è perfetto per qualsiasi squadra", così Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, a Tuttosport Poi ha spiegato perché non si è concretizzato due anni fa il trasferimento di Berardi in bianconero #Juventus #Frattesi #Berardi #Carnevali x.com

