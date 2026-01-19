Immagini che raccontano idee ed emozioni | apre a Mestre l' esposizione Opere in corso

Venerdì 23 gennaio alle 17.30, presso ARTINSIEME Venezia a Mestre, si inaugura la mostra collettiva

Venerdì 23 gennaio alle ore 17.30, negli spazi espositivi di ARTINSIEME Venezia, in via Cecchini 15 a Mestre, sarà inaugurata la mostra collettiva di pittura Opere in corso, nella quale le allieve dei corsi di disegno e pittura del maestro Marino Corbetti esporranno i loro lavori. L’esposizione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Costruisci immagini che raccontano

Scopri come migliorare le tue capacità fotografiche e catturare l’essenza dei tuoi viaggi. Un corso formativo che ti guida dalla visione all’immagine, aiutandoti a raccontare emozioni e atmosfere uniche. Trasforma le tue fotografie in ricordi indimenticabili e sviluppa uno stile coerente e personale.

Leggi anche: De’Bonis ospita ’Humans of Art’. Le opere che raccontano l’umanità

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Le immagini della Shoah non sono solo testimonianze: raccontano, influenzano, educano. Ne abbiamo parlato giovedì nel corso del seminario di formazione "Le immagini della Shoah tra storia e propaganda": un percorso di riflessione sul ruolo delle immagin facebook