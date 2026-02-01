Forze russe avanzano in regioni orientali ucraine conquistando aree strategiche nel Kharkiv e nel Donetsk

Da ameve.eu 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze russe continuano a muoversi in Ucraina, conquistando nuovi territori. In queste ore, hanno preso il controllo di due villaggi, uno nel Kharkiv e uno nel Donetsk, rafforzando così la loro presenza nelle regioni orientali. La situazione sul campo resta tesa, con le truppe di Mosca che avanzano in modo deciso.

Le forze russe hanno registrato nuovi avanzamenti nel corso delle operazioni militari in Ucraina, consolidando il controllo su due villaggi situati rispettivamente nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Secondo fonti ufficiali moscovite, i reparti armati russi hanno occupato con successo le località di Krasnohorivka, nel distretto di Kupjans’k, e Selydove, nella zona di Bakhmut, entrambe posizionate in aree strategiche del fronte orientale. L’azione ha seguito un’intensificazione delle offensive iniziata nei giorni scorsi, caratterizzata da bombardamenti pesanti e attacchi mirati a spezzare le linee difensive ucraine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

forze russe avanzano in regioni orientali ucraine conquistando aree strategiche nel kharkiv e nel donetsk

© Ameve.eu - Forze russe avanzano in regioni orientali ucraine, conquistando aree strategiche nel Kharkiv e nel Donetsk.

Approfondimenti su Kharkiv Donetsk

Soldi, armi, coscritti: tutte le crisi ucraine nel Donetsk in trincea

Ucraina, i soldati tedeschi tornano in Polonia mentre i russi avanzano nel Donetsk

Nell’attuale contesto geopolitico, le forze militari si mobilitano lungo i confini dell’Ucraina, con i tedeschi che tornano in Polonia e i russi che avanzano nel Donetsk.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Kharkiv Donetsk

Argomenti discussi: Putin: Se Zelensky è pronto può venire a Mosca. Spiragli per porre fine alla guerra, altrimenti combatteremo; Guerra ucraina, i russi avanzano ed entrano a Kutkovka: l'obiettivo è il blocco dell'autostrada Buruluk; Guerra Ucraina: Russia avanza, 22 feriti a Odessa; L'intero territorio di Donetsk sotto attacco mentre i russi avanzano verso Bakhmut, afferma un funzionario ucraino.

forze russe avanzano inI soldati russi uccisi, feriti e dispersi in 4 anni di guerra sono il doppio di quelli ucrainiCirca 1,2 milioni di russi morti sul campo, feriti o dispersi, tra i 500 e i 600mila gli ucraini. Il vantaggio difensivo di Kiev si somma a problematiche strutturali dell'esercito del Cremlino ... today.it

Ucraina, la Russia si è impantanata: stop all'avanzata di PutinA delineare il nuovo quadro è l'Institute for the study of war (Isw), think tank americano che monitora quotidianamente la guerra ... adnkronos.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.