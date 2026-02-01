Le forze russe continuano a muoversi in Ucraina, conquistando nuovi territori. In queste ore, hanno preso il controllo di due villaggi, uno nel Kharkiv e uno nel Donetsk, rafforzando così la loro presenza nelle regioni orientali. La situazione sul campo resta tesa, con le truppe di Mosca che avanzano in modo deciso.

Le forze russe hanno registrato nuovi avanzamenti nel corso delle operazioni militari in Ucraina, consolidando il controllo su due villaggi situati rispettivamente nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Secondo fonti ufficiali moscovite, i reparti armati russi hanno occupato con successo le località di Krasnohorivka, nel distretto di Kupjans’k, e Selydove, nella zona di Bakhmut, entrambe posizionate in aree strategiche del fronte orientale. L’azione ha seguito un’intensificazione delle offensive iniziata nei giorni scorsi, caratterizzata da bombardamenti pesanti e attacchi mirati a spezzare le linee difensive ucraine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forze russe avanzano in regioni orientali ucraine, conquistando aree strategiche nel Kharkiv e nel Donetsk.

Approfondimenti su Kharkiv Donetsk

Nell’attuale contesto geopolitico, le forze militari si mobilitano lungo i confini dell’Ucraina, con i tedeschi che tornano in Polonia e i russi che avanzano nel Donetsk.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Kharkiv Donetsk

Argomenti discussi: Putin: Se Zelensky è pronto può venire a Mosca. Spiragli per porre fine alla guerra, altrimenti combatteremo; Guerra ucraina, i russi avanzano ed entrano a Kutkovka: l'obiettivo è il blocco dell'autostrada Buruluk; Guerra Ucraina: Russia avanza, 22 feriti a Odessa; L'intero territorio di Donetsk sotto attacco mentre i russi avanzano verso Bakhmut, afferma un funzionario ucraino.

I soldati russi uccisi, feriti e dispersi in 4 anni di guerra sono il doppio di quelli ucrainiCirca 1,2 milioni di russi morti sul campo, feriti o dispersi, tra i 500 e i 600mila gli ucraini. Il vantaggio difensivo di Kiev si somma a problematiche strutturali dell'esercito del Cremlino ... today.it

Ucraina, la Russia si è impantanata: stop all'avanzata di PutinA delineare il nuovo quadro è l'Institute for the study of war (Isw), think tank americano che monitora quotidianamente la guerra ... adnkronos.com

Violata la tregua. Secondo l'Aeronautica ucraina, dalle 17:40 del 30 gennaio fino alla mattina del 31 gennaio, le forze russe hanno attaccato il Paese con 85 droni. Almeno due i morti accertati. Aspettiamo la reazione di Trump... x.com

Le forze russe hanno colpito un treno passeggeri nella regione di Kharkiv il 27 gennaio. Il treno Chop–Barvinkove ha preso fuoco dopo l’attacco. Un vagone era in fiamme, un altro è stato parzialmente danneggiato. Almeno due persone sono rimaste ferite e i - facebook.com facebook