Ucraina i soldati tedeschi tornano in Polonia mentre i russi avanzano nel Donetsk
Nell’attuale contesto geopolitico, le forze militari si mobilitano lungo i confini dell’Ucraina, con i tedeschi che tornano in Polonia e i russi che avanzano nel Donetsk. Odessa subisce i raid russi, mentre la Germania si prepara a rafforzare il fianco orientale della NATO con un nuovo dispiegamento militare, evidenziando la crescente tensione nella regione.
Truppe mandate per rafforzare il confine con Minsk. Odessa al buio dopo i raid russi. La Germania si prepara a rafforzare il fianco orientale della Nato con un nuovo dispiegamento militare in Polonia. A partire da aprile 2026, soldati tedeschi prenderanno parte all’operazione polacca «Scudo Orientale», avviata nel maggio 2024 lungo il confine con la Bielorussia e con l’enclave russa di Kaliningrad. L’obiettivo è contribuire alla messa in sicurezza di una delle aree considerate più sensibili dell’Europa orientale. La notizia è stata riportata dal quotidiano Bild che cita fonti del ministero della Difesa di Berlino. Laverita.info
Ucraina, nel Donbass l’incertezza di un fronte fra analisi e propaganda: cosa succede - Il Donetsk, nel Donbass, è il fulcro della guerra tra Ucraina e Russia ed è al centro dei negoziati sui territori. msn.com
Ucraina, altro che tregua: strage di 3000 soldati di Kiev. "Intrappolati a Kupyansk, hanno tentato la fuga" - 000 soldati ucraini che tentavano di fuggire da Kupyansk. affaritaliani.it
Ucraina, soldati di Kiev impegnati nella riconquista di Kupiansk: le immagini di droni e bodycam - facebook.com facebook
Ucraina, così Starlink ha salvato soldati e civili x.com
I panzer tedeschi in Ucraina, svolta a Berlino