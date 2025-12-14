ucraina i soldati tedeschi tornano in polonia mentre i russi avanzano nel donetsk

Nell’attuale contesto geopolitico, le forze militari si mobilitano lungo i confini dell’Ucraina, con i tedeschi che tornano in Polonia e i russi che avanzano nel Donetsk. Odessa subisce i raid russi, mentre la Germania si prepara a rafforzare il fianco orientale della NATO con un nuovo dispiegamento militare, evidenziando la crescente tensione nella regione.

Truppe mandate per rafforzare il confine con Minsk. Odessa al buio dopo i raid russi. La Germania si prepara a rafforzare il fianco orientale della Nato con un nuovo dispiegamento militare in Polonia. A partire da aprile 2026, soldati tedeschi prenderanno parte all’operazione polacca «Scudo Orientale», avviata nel maggio 2024 lungo il confine con la Bielorussia e con l’enclave russa di Kaliningrad. L’obiettivo è contribuire alla messa in sicurezza di una delle aree considerate più sensibili dell’Europa orientale. La notizia è stata riportata dal quotidiano Bild che cita fonti del ministero della Difesa di Berlino. Laverita.info

