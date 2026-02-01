Formazioni ufficiali | Como e Atalanta si affrontano in campo con i rispettivi undici titolari per la sfida di Serie A

Oggi alle 15, allo stadio Sinigaglia di Como, va in scena uno dei derby più attesi della Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: entrambe le squadre scendono in campo con i rispettivi titolari. La partita si preannuncia intensa, con i tifosi pronti a sostenere le loro squadre e a vivere un pomeriggio di grande calcio lombardo.

Domenica 1 febbraio alle ore 15, allo stadio Sinigaglia di Como, si gioca una delle sfide più attese della 23ª giornata di Serie A: il derby lombardo tra Como e Atalanta. I padroni di casa, guidati dall’allenatore Pep Guardiola in panchina, hanno scelto la formazione a 4-2-3-1 con Jean Butez tra i pali, affiancato da un reparto arretrato composto da Ivan Smolcic, Jacobo Ramón, Marc Kempf e Álex Valle. In mediana, Máximo Perrone e Lucas da Cunha si affiancano per sorvegliare il centrocampo, con Mërgim Vojvoda e Nico Paz che si spingono in avanti per creare spazio. Al centro dell’attacco, Martin Baturina e Tasos Douvikas si alternano sulla trequarti, con Douvikas in posizione centrale a supporto dell’unica punta, che è il giovane talento del club, il greco di origine, che ha trovato spazio dopo una stagione in cui ha dimostrato di poter essere un fattore decisivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa domenica si gioca una partita importante tra Como e Atalanta, valida per la 23ª giornata di Serie A.

