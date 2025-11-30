Formazioni ufficiali Inter Milan Primavera tutto pronto per il derby | Carbone e Renna scelgono gli undici titolari

Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Milan Primavera, le ultime sul derby dei giovani nerazzurri! Ecco le scelte finali di Carbone e Renna. Il derby Primavera tra Inter U20 e Milan U20, valido per la 13ª giornata del Trofeo Giacinto Facchetti, va in scena al Konami Youth Development Centre di Milano. È una sfida sempre affascinante, anche a livello giovanile, e i due allenatori – Benito Carbone per i nerazzurri e Giovanni Renna per i rossoneri – hanno ufficializzato le loro scelte L’Inter conferma un undici giovane ma di grande talento. Tra i pali spazio al classe 2008 Matteo Farronato, protetto dalla linea difensiva formata da Della Mora, dal capitano Filippo Cerpelletti, Zárate e Jamal Iddrissou, quest’ultimo in veste di vice-capitano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Milan Primavera, tutto pronto per il derby: Carbone e Renna scelgono gli undici titolari

