Formazione gratuita e opportunità di lavoro con il Caaf Cgil Toscana

A Firenze, il Caaf Cgil Toscana lancia un’iniziativa per offrire formazione gratuita e opportunità di lavoro. Chi vuole migliorare le proprie competenze può iscriversi ai corsi, che sono aperti a tutti. L’ente, in collaborazione con il Caaf Cgil Quadrato Rosso, mira a supportare chi cerca una strada nel mondo del lavoro o vuole aggiornarsi. L’occasione è concreta e immediata, senza costi e con possibilità di inserirsi nel mercato occupazionale.

FIRENZE – Un’opportunità di formazione e lavoro da non perdere grazie al Caaf Cgil Toscana, società convenzionata con il Caaf Cgil Quadrato Rosso. In vista della campagna fiscale 2026, infatti, sono state ufficialmente aperte le procedure di selezione per il reclutamento di circa 100 nuovi operatori, da assumere a tempo determinato negli uffici di tutta la regione. Gli assunti, al termine del percorso di formazione di 100 ore, propedeutico e del tutto gratuito, saranno in grado di raccogliere i documenti e compilare le dichiarazioni fiscali degli utenti che si rivolgeranno agli uffici del Caaf.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Caaf Cgil Toscana Formazione gratuita e opportunità di lavoro con il Caaf Cgil Toscana: tutte le info Il Caaf Cgil Toscana offre programmi di formazione gratuita e opportunità di inserimento lavorativo, ideali per chi desidera sviluppare competenze e migliorare le proprie prospettive professionali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Caaf Cgil Toscana Argomenti discussi: Formazione gratuita e opportunità di lavoro con il Caaf Cgil Toscana: tutte le info; Corsi di formazione gratuiti 2026: le novità GOL Puglia; Arrivano le Summer School di Circle U. 2026: tante opportunità di formazione internazionale in Europa; Corsi di formazione gratuiti per lavorare in ambito Logistica e spedizioni internazionali. Lavoro, Caaf Cgil assume anche a Massa-Carrara: come candidarsiLavoro, Caaf Cgil assume anche a Massa-Carrara: come candidarsi ... msn.com Corsi di formazione gratuiti per lavorare in ambito Logistica e spedizioni internazionaliNuove opportunità in Lombardia con tre corsi gratuiti dell'Academy Logistica per formarsi ed entrare o riqualificarsi nel settore della logistica e delle spedizioni internazionali. Ecco i dettagli. ticonsiglio.com , : Cerchi la sede CAAF CGIL Servizi Treviso più vicina o vuoi conoscere le permanenze di una specifica categoria o altro servizio Tutte le informazioni sulla rete del - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.