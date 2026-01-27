Formazione gratuita e opportunità di lavoro con il Caaf Cgil Toscana | tutte le info

Il Caaf Cgil Toscana offre programmi di formazione gratuita e opportunità di inserimento lavorativo, ideali per chi desidera sviluppare competenze e migliorare le proprie prospettive professionali. Questa iniziativa rappresenta una risorsa importante per chi cerca supporto e formazione nel territorio toscano, con un approccio accessibile e gratuito. Scopri come partecipare e approfittare di questa occasione per il tuo futuro.

Pisa, 27 gennaio 2026 – Un'opportunità di formazione e lavoro da non perdere grazie al Caaf Cgil Toscana. In vista della campagna fiscale 2026, infatti, sono state ufficialmente aperte anche a Pisa e in tutta la provincia le procedure di selezione per il reclutamento di circa 100 nuovi operatori, da assumere a tempo determinato negli uffici di tutta la regione. Gli assunti, al termine del percorso di formazione di 100 ore, propedeutico e del tutto gratuito, saranno in grado di raccogliere i documenti e compilare le dichiarazioni fiscali degli utenti che si rivolgeranno agli uffici del Caaf. La selezione per il corso, che al termine permette di ottenere un attestato di operatore fiscale, è aperta a studenti, laureati, laureandi o diplomati nell'area giuridico economica.

