Fine del calciomercato invernale | date chiave per Serie A e club internazionali

A poco più di un giorno dalla chiusura, i club di Serie A e delle principali leghe europee si preparano all’ultimo rush. La finestra di gennaio si chiuderà ufficialmente lunedì 2 febbraio alle ore 20 in Italia, Inghilterra, Francia e Germania, mentre in Spagna si potrà ancora trattare fino alle 23. Le squadre sono in fermento, con alcuni acquisti già definiti e altri ancora in ballo. Gli addetti ai lavori monitorano attentamente ogni mossa prima del gong finale.

Il calciomercato invernale 2026 si chiuderà lunedì 2 febbraio alle ore 20 in Italia, Inghilterra, Francia e Germania, con un’ora di anticipo rispetto alla Spagna, dove il termine sarà fissato alle 23. La sessione invernale, che ha preso il via tra fine dicembre e inizio gennaio in diversi Paesi, ha segnato un momento cruciale per i club europei impegnati a rafforzare le proprie rose in vista della seconda parte del campionato. Mentre i principali campionati del continente chiudono entro la fine della settimana, alcune leghe hanno mantenuto date più flessibili. L’Austria e la Turchia hanno previsto la chiusura il 6 febbraio, mentre la Serbia e la Svizzera hanno allungato il termine fino al 13 e al 16 febbraio rispettivamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

