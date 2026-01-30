Serie A il giudizio sugli acquisti del calciomercato invernale | Füllkrug sottovalutato

Durante il podcast 'La Tripletta' della 'rosea', gli esperti hanno commentato gli acquisti delle squadre di Serie A nel calciomercato di gennaio. Tra tutti, spicca il nome di Füllkrug, che molti considerano sottovalutato. Le opinioni sono divise, ma in molti puntano il dito contro le critiche troppo dure nei confronti dell’attaccante tedesco. Ora si attende di vedere se le scelte di mercato porteranno i risultati sperati.

I giudizi sugli acquisti delle squadre di Serie A nel calciomercato di gennaio espressi durante 'La Tripletta', podcast della 'rosea'. Da Giacomo Raspadori all'Atalanta a Giovane al Napoli e Donyell Malen alla Roma passando per Niclas Füllkrug al Milan: i nuovi acquisti delle squadre di Serie A nel calciomercato invernale 2026 sono sopravvalutati, sottovalutati o giustamente valutati? Guarda l'estratto de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', per scoprire il giudizio su tutte le operazioni della finestra di riparazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questo articolo analizziamo i nuovi acquisti delle squadre di Serie A, valutandone il reale valore.

È iniziata la sessione invernale del calciomercato 2026, con il Milan impegnato a rinforzare la rosa sotto la guida di Massimiliano Allegri.

