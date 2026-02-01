Fiera San Biagio Rivoluzione per la viabilità

Questa mattina, il centro storico di Pietrasanta si riempie di tensione. Nonostante il meteo incerto, le strade si stanno già preparando per la Fiera di San Biagio, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La viabilità cambia: divieti e deviazioni entreranno in vigore per permettere l’afflusso di visitatori e garantire la sicurezza di tutti. La città si prepara a vivere una giornata intensa, tra negozi aperti e eventi che attirano gente da tutta la zona.

Sebbene il meteo non prometta nulla di buono, il centro storico si prepara per l’evento più atteso dai pietrasantini. La fiera di San Biagio (nella foto) tornerà martedì 3 e mercoledì 4 con il suo carico di bancarelle, espositori e iniziative collaterali ma anche divieti e rivoluzioni alla viabilità. I provvedimenti adottati con apposita ordinanza dalla Polizia locale saranno validi, tranne alcune eccezioni, dalle 20 di domani alle 10 di giovedì. In piazza Matteotti divieto di transito e sosta dalle 5 di martedì alle 10 di giovedì, in via San Francesco (tra la provinciale Vallecchia e via Marconi) divieto di transito dalle 6 di martedì alle 22,30 di mercoledì con passaggio consentito ai residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La 747ª Fiera Agricola di San Biagio si terrà a Bovolone dal 31 gennaio al 3 febbraio.

Oggi a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alberto Bozza ha presentato la 747ª edizione della Fiera agricola e agroalimentare di San Biagio di Bovolone, in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio 2026.

