Ferite troppo gravi | morto il lupo investito sulla via Emilia

Questa mattina a San Martino in Strada si è appresa la triste notizia: il lupo investito sulla via Emilia ieri sera non ce l’ha fatta. Nonostante i soccorsi, le ferite troppo gravi hanno portato alla sua morte. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di recupero e per chiarire l’accaduto. La comunità si stringe intorno alla perdita di un animale selvatico che ormai era diventato parte del territorio.

San Martino in Strada (Lodi), 1 febbraio 2026 - Intervento di soccorso, nella serata di ieri sabato 31 gennaio 2026, lungo la via Emilia statale 9, nel territorio comunale di San Martino in Strada, per un lupo investito da un veicolo. L'allarme è scattato intorno alle 19.30 e sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi con un'autopompa. All'arrivo dei soccorritori l'animale, purtroppo, risultava gravemente ferito ed è poi deceduto. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale volontario del Wwf, presente sul posto, provvedendo alla messa in sicurezza dell'area, per garantire la tutela dei soccorritori e dell'animale Presente anche la Polizia provinciale di Lodi.

