FdI invita Schlein ad Atreju La segretaria del Pd | Vengo solo se il confronto è con Meloni
Fratelli d'Italia ha invitato la segretaria del Pd, Elly Schlein, a partecipare ad Atreju. La festa di partito si terrà a Roma, in zona Castel Sant'Angelo, dal 6 al 14 dicembre. A. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
#FdI invita #Schlein ad #Atreju, Elly accetta ma solo con un confronto con #GiorgiaMeloni. O la va o la spacca: la segretaria #Pd conta di sbaragliare i suoi avversari interni ma rischia grosso
Se balli come Giorgia, vinci: anche il Domani folgorato da Meloni, Fittipaldi invita anche Conte e Schlein alla danza. Tutto racchiuso nell'ondeggiare
FdI invita Schlein ad Atreju, sì condizionato a confronto con Meloni - Alla segretaria del Pd, a quanto si apprende, è arrivato l'invito a partecipare alla storica manifestazione di FdI.
FdI invita Schlein ad Atreju, la replica: vengo solo se il confronto è con Meloni - Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la storica festa di Fratelli d'Italia in programma dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant'Angelo.
Le primarie di Atreju: Schlein sfida Meloni per sorpassare Conte (che stava trattando per andare) - FdI butta la palla a sinistra: "Disponibili se tutto il campo largoo si fa rappresentare da Schlein".