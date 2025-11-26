FdI invita Schlein ad Atreju La segretaria del Pd | Vengo solo se il confronto è con Meloni

Fratelli d'Italia ha invitato la segretaria del Pd, Elly Schlein, a partecipare ad Atreju. La festa di partito si terrà a Roma, in zona Castel Sant'Angelo, dal 6 al 14 dicembre. A. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

