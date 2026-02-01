fausto desalu torna al coperto e convince con un esordio sprint personale migliorato dopo 4 anni

Fausto Desalu torna in pista al coperto e sorprende tutti con un ottimo esordio stagionale. Dopo quattro anni, l’atleta ha migliorato il suo personale sui 60 metri, dimostrando di essere in forma per i prossimi campionati italiani indoor che si terranno tra un mese ad Ancona.

Fausto Desalu ha aperto la stagione con una prova positiva sui 60 metri al PalaCasali di Ancona, impianto che tra quattro settimane ospiterà i Campionati Italiani Indoor. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 4×100 si è espresso in 6.71 in occasione della batteria e più tardi ha vinto la finale con un solido 6.66, migliorando così di un centesimo il proprio personale vecchio di quattro anni. Era dal 2022 che lo specialista dei 200 metri non si cimentava in una gara al coperto, in questa annata agonistica ha deciso di riprendere in mano la propria azione sotto il tetto e ha iniziato a carburare con convinzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Fausto Desalu, atleta italiano di livello internazionale, ripercorre il suo percorso tra sogni olimpici e obiettivi futuri.

Fausto Desalu condivide il suo percorso e le sfide affrontate, rivelando come un momento difficile lo abbia portato a riflettere e a concentrarsi sui propri obiettivi.

