Atletica | Fausto Desalu | dal sogno olimpico al futuro nei 200m Sotto i 20 è possibile

Fausto Desalu, atleta italiano di livello internazionale, ripercorre il suo percorso tra sogni olimpici e obiettivi futuri. Campione olimpico nella 4x100 e tra i più veloci nei 200 metri, Desalu condivide le sue ambizioni e le prossime sfide, puntando a superare il muro dei 20 secondi nei 200m.

Una chiacchierata a tutto campo con Fausto Desalu, uno dei velocisti più importanti della storia italiana: oro olimpico nella 4×100 a Tokyo 2020, secondo italiano più veloce di sempre nei 200 metri con il suo straordinario 20?08 del 2024, e protagonista nel 2025 con tempi di livello internazionale tra i 100 e i 200 metri. In questa intervista Desalu racconta: come è cambiata la sua vita dopo l’oro olimpico cosa significa oggi correre i 200 m a livello mondiale la stagione 2025 tra grandi risultati e il Mondiale di Tokyo il lavoro mentale che serve per restare ai vertici gli obiettivi futuri: sotto i 20”, LA 2028 e il sogno di un’altra medaglia il suo percorso universitario in psicologia il ruolo di tedoforo per Milano-Cortina 2026 Un viaggio dentro la velocità, la mente e i sogni di un atleta che non ha mai smesso di reinventarsi. Oasport.it

Fausto Desalu campione italiano dei 100 metri - Nella giornata di ieri, successo nei 100 metri per il cremonese Fausto Desalu, con il tempo di 10" 30. rainews.it

Campionati assoluti di atletica a Caorle, Matteo Sioli sfida Tamberi nell’alto. Fausto Desalu, assalto a 100 e 200 - Saranno Matteo Sioli, Fausto Desalu, Erika Saraceni e Edoardo Scotti le punte dell’atletica lombarda ai campionati italiani assoluti, oggi e domani a Caorle. milano.corriere.it

