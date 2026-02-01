Fabio Fognini la verità sull’addio al tennis a Verissimo | Ho vissuto anni difficili

Fabio Fognini ha annunciato a Verissimo di aver deciso di lasciare il tennis. L’azzurro ha raccontato di aver vissuto anni difficili e di aver appena ripreso a giocare dopo sette mesi di pausa. Ha spiegato di sentire dolori dappertutto, ma la prima partita dopo tanto tempo è andata bene.

(Adnkronos) – "Ho rigiocato a tennis dopo 7 mesi. Ho dolori dappertutto. La prima volta, dopo tanto tempo, è andata benissimo. Mi sono divertito molto ma non mi mancae". Fabio Fognini ospite oggi, domenica 1 dicembre, a Verissimo ha spiegato i motivi che lo hanno portato a ritirarsi dal tennis. L'ex tennista, 38 anni, ha annunciato l'addio durante lo Slam di Wimbledon 2025, dopo il match perso al primo turno contro Carlos Alcaraz. "E' stato difficile", dice ripensando alla carriera. E se avesse vinto sul Centrale di Wimbledon contro il numero 1 del mondo? "Sarei stato nei casini, perché avrei battuto uno dei giocatori più forti in circolazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Fognini Tennis

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fognini Tennis

Argomenti discussi: Da Carlo Conti a Fabio Fognini gli ospiti di Verissimo di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio.

Fabio Fognini: «Se avessi vinto contro Alcaraz forse non mi sarei ritirato. Non abbiamo mai festeggiato il compleanno di mio papà, è un ricordo doloroso»Ospite di Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, Fabio Fognini ripercorre l’ultimo capitolo della sua carriera e i momenti più delicati della ... leggo.it

Fabio Fognini: «Ho avuto un attacco di panico prima di una partita. È stato orribile, pensavo fosse un infarto»Tra gli ospiti di Verissimo in questa domenica di inizio mese anche l'ex tennista Fabio Fognini, che ha parlato della sua vita dopo il ... msn.com

Fabio Fognini interviene in difesa di Sinner: “Non ha perso contro di me…” - x.com

W IL TENNIS ITALIANO! Fabio Fognini sfoglia con orgoglio l'ultimo numero della rivista, con la copertina disegnata da Antonio Pronostico dedicata a lui. Così come il servizio principale all'interno. Ne siamo molto felici. #iltennisitaliano #tennis #fabiofognini - facebook.com facebook