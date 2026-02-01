Fabio Fognini oggi a Verissimo dall’addio al tennis a Ballando con le stelle

Fabio Fognini torna in tv. Oggi, a Verissimo, il tennis si mescola alla danza. L’ex campione si racconta senza filtri, parlando della sua vita dopo l’addio ai campi e della sua esperienza a Ballando con le stelle, dove ha conquistato il terzo posto insieme alla maestra Giada Lini.

(Adnkronos) – Fabio Fognini sarà ospite oggi, domenica 1 febbraio, a Verissimo per un racconto inedito della sua vita dopo l'addio al tennis e la recente partecipazione al dance show di Rai1, Ballando con le stelle, dove si è classificato terzo in coppia con la maestra Giada Lini. Fabio Fognini è nato il 24 maggio 1987 a Sanremo. È Considerato uno dei tennisti italiani più forti della sua generazione, noto anche per il suo temperamento acceso e il carattere schietto, dentro e fuori dal campo. Alcuni tra i traguardi più importanti nella sua carriera: ha raggiunto il 9º posto nel ranking ATP in singolare (luglio 2019) e il 7º posto in doppio (luglio 2015), diventando l’unico italiano ad essere entrato nella Top 10 di entrambe le specialità nell’era del ranking computerizzato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

