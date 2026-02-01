Ex collaboratrici di Gerry Scotti raccontano | Il suo modo di fare non era mai neutrale

Gerry Scotti finisce nel mirino delle polemiche. Ex collaboratrici lo accusano di un modo di fare che non era mai neutrale, e la vicenda si accende dopo le accuse di Fabrizio Corona. L’ex re dei quiz ora si trova al centro di un dibattito che mette in discussione il suo comportamento sul set.

Gerry Scotti è al centro di un dibattito acceso dopo le accuse formulate da Fabrizio Corona, che lo ha accusato di aver intrattenuto relazioni intime con alcune delle Letterine del programma Passaparola. L’indiscrezione ha scosso il mondo dello spettacolo italiano, sollevando interrogativi sulle dinamiche di potere e sulle relazioni professionali all’interno di un palinsesto tv di lunga tradizione. Il conduttore, noto per il suo stile ironico e il carisma da palcoscenico, ha risposto negando categoricamente le affermazioni, definendole “falsità” e sottolineando che chiunque avesse ascoltato le ex collaboratrici direttamente non avrebbe trovato conferma a quanto raccontato dall’ex re dei paparazzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giulia Montanarini difende Gerry Scotti, descrivendolo come un grande signore che non ha mai fatto avances.

Argomenti discussi: L'ex letterina di Passaparola ed ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Montanarini difende Gerry Scotti: Come un padre; Ludmilla Radchenko pubblica la chat con Corona: Non ho tempo per il tuo gossip. Gerry Scotti? Uomo d'onore. Cosa fa oggi l'ex Letterina; Gerry Scotti rompe il silenzio dopo il video di Corona: le sue parole; Gerry Scotti rompe il silenzio su Fabrizio Corona: Trenta ragazze? Ecco la verità!.

