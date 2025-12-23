Caso Epstein pubblicati 8mila documenti | Trump ha viaggiato sull’aereo del finanziere

(Adnkronos) – Almeno ottomila nuovi documenti collegati al caso Epstein sono disponibili da oggi sul sito del dipartimento di Giustizia americano. Secondo quanto riferito, i nuovi file includono centinaia di video e audio, tra cui le immagini di sorveglianza della cella dove il finanziere pedofilo era stato trovato morto nell'agosto del 2019. Il dipartimento di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

