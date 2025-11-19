Il Congresso vota sì alla pubblicazione degli Epstein Files | ora la palla passa a Donald Trump

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato in modo schiacciante una legge che obbliga il Dipartimento di Giustizia americano a rendere pubblici tutti i documenti investigativi relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali morto in carcere nel 2019. La Camera dei Rappresentanti ha votato con 427 voti favorevoli e un solo contrario, mentre il Senato ha approvato la misura all’unanimità attraverso una procedura accelerata, senza dibattito formale. La legge ora arriverà alla Casa Bianca per la firma del presidente, che non metterà alcun veto. La rapida approvazione è arrivata dopo che il presidente Donald Trump ha invertito la sua posizione sulla questione, passando dall’opporsi fermamente alla divulgazione dei file all’esortare pubblicamente il Congresso a votare a favore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

