Emirates | la campagna di recruiting arriva anche a Firenze

Emirates porta la sua campagna di recruiting anche a Firenze. La compagnia aerea internazionale cerca nuove persone da assumere come personale di bordo e ha scelto di farlo anche nella città toscana. L’appuntamento si inserisce in una serie di tappe in Italia, con l’obiettivo di trovare candidati pronti a salire a bordo delle sue rotte.

Emirates, la compagnia aerea internazionale più grande e redditizia al mondo, continua in Italia la ricerca di personale di bordo con un nuovo appuntamento a Firenze. Il prossimo 3 febbraio, infatti, si terrà nel capoluogo toscano un open day presso l’AC Hotel Firenze, in Via Luciano Bausi, 5. Questi incontri rientrano nel piano strategico della compagnia aerea di continuare a investire sul personale in Italia. La compagnia aerea ha organizzato numerosi open day nel nostro Paese, e oggi più di 922 italiani fanno parte dell'equipaggio di cabina di Emirates, che conta oltre 25.530 membri. In linea con la capillarità del network dell'azienda e della diversità dei membri del suo equipaggio di cabina, con l'obiettivo di portare alta la bandiera dello stile di vita dinamico di Dubai, la ricerca di nuovo personale di bordo arriva, in uno dei momenti più entusiasmanti della storia di Emirates: il riammodernamento degli A380 con l’inserimento della nuova classe di volo Premium Economy, la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e Boeing 777-X.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Emirates Firenze

Lidl Italia ha annunciato una serie di Recruiting Day per la stagione estiva 2026, rivolti sia a candidati con esperienza sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo del lavoro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Emirates Firenze

Argomenti discussi: Emirates: nuova campagna di recruiting in Italia, open day in 8 città; Emirates, parte il recruiting in Italia; Emirates: appuntamento in 8 città italiane per gli aspiranti assistenti di volo; I motivi per visitare Dubai nel 2026.

Emirates cerca giovani da assumere a SorrentoEmirates, la compagnia aerea internazionale più grande al mondo, cerca personale di bordo in Italia. Il prossimo appuntamento è previsto a Sorrento, il prossimo 17 settembre, presso l’Hilton Sorrento ... ilsole24ore.com

Emirates Airlines cerca assistenti di volo Vuoi lavorare nei cieli con una delle compagnie aeree più prestigiose al mondo Emirates avvia una nuova campagna di selezione per assistenti di volo, con recruiting day in presenza in diverse città italiane tra ge - facebook.com facebook