Elezioni regionali | tornano al voto Campania Puglia e Veneto

Domenica e lunedì, fino alle 15, sono chiamati alle urne poco più di 5 milioni di elettori. In Campania si presentano 6 candidati per la presidenza della Regione e poco più di 5 milioni di elettori sono chiamati al voto domenica e lunedì fino alle 15. La competizione reale contrappone Roberto Fico, ex presidente della Camera sostenuto da una coalizione larga che include il Partito Democratico, i socialisti, la lista di Vincenzo De Luca e Casa Riformista, ed Edmondo Cirelli, vice ministro degli Esteri e figura di riferimento per la coalizione di centrodestra unita. Accanto a loro concorrono i quattro candidati indipendenti Carlo Arnese, Stefano Bandecchi, Nicola Campanile e Giuliano Granato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Elezioni regionali: tornano al voto Campania, Puglia e Veneto

