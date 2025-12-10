Carlo Conti sceglie tre donne inaspettate per il PrimaFestival | ecco chi condurrà le amate tutte e tre!

Il PrimaFestival si appresta a tornare, con Carlo Conti alla guida e tre donne sorprendenti pronte a condurre. La scelta delle protagoniste ha già suscitato curiosità e attesa tra il pubblico, promettendo un'edizione ricca di emozioni e novità. Ecco chi sono le tre conduttrici che affiancheranno il noto presentatore in questa importante avventura.

Sanremo si prepara a tornare sotto i riflettori e, come ogni anno, anche il PrimaFestival scalda i motori. Questa volta Carlo Conti ha deciso di sorprendere tutti, puntando su un trio completamente al femminile per guidare la striscia quotidiana che anticiperà la settimana dell’Ariston. Tre volti amatissimi dal pubblico, tre personalità diverse, unite da un percorso recente che le ha messe in luce nel mondo sanremese. E la scelta, come trapelato, sembra essere stata accolta con grande entusiasmo. Carlo Conti ha fatto la sua scelta: ecco chi sono le tre conduttrici del PrimaFestival. Secondo quanto riportato da Adnkronos, il PrimaFestival 2026 sarà affidato a Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, un terzetto che darà voce e volto al racconto quotidiano del clima sanremese dal 24 al 28 febbraio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

