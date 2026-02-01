Eccher lancia l’allarme mafie E sulla riforma | Basta veleni

Claudia Eccher, componente del Csm, rompe il silenzio e lancia un forte allarme sul problema delle mafie in Italia. Durante un intervento davanti a un pubblico, ha affrontato anche il tema della riforma della giustizia, chiedendo di mettere fine ai veleni che circolano. La sua voce si aggiunge a quella di chi chiede azioni concrete contro le organizzazioni criminali e un impegno più forte per proteggere lo Stato.

Claudia Eccher, componente del Csm, alla platea ha parlato, tra le altre cose, di mafie, carcere, separazione dei poteri. "L' Emilia-Romagna vive una fase di ulteriore espansione economica che la espone a rischi specifici. Le mafie qui non cercano il fragore delle armi, ma il silenzio degli affari. Il contrasto alle infiltrazioni nel settore della logistica e degli appalti, attraverso l'uso sapiente delle indagini, resta una priorità assoluta di questo distretto". Quanto al carcere? "Non possiamo ignorare il grido di dolore che giunge dagli istituti di pena. La situazione della Dozza e del carcere minorile del Pratello è una ferita aperta nel fianco della nostra democrazia.

